МВД предложило размер штрафа для родителей курящих детей
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.
«Ведомством подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей», — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT это предложение.