МВД предложило размер штрафа для родителей курящих детей

МВД подготовило предложение по размеру административного штрафа для родителей курящих несовершеннолетних. Предлагается установить штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.

«Ведомством подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT это предложение.