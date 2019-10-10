Онищенко прокомментировал идею наказывать родителей курящих детей

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Анна Лушникова
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT предложение привлекать в России родителей курящих детей к административной ответственности.
Онищенко прокомментировал идею наказывать родителей курящих детей
  • РИА Новости

«Курение — настолько сложная тема, что одной мерой вопрос не решить. Тем не менее данная инициатива — шаг в верном направлении. Родители должны воспитывать детей. В том числе и личным примером, ведь такое воспитание — один из самых глубинных способов», — заявил депутат.

По его словам, данное предложение МВД может быть применимо и к употреблению несовершеннолетними спиртных напитков. 

«В этом направлении надо двигаться. Но у МВД должно хватить политической воли довести это дело до конца. Но если всё получится, то это будет большой шаг в профилактической гуманизации нашего общества. Я горячо поддерживаю эту инициативу», — сказал Онищенко.

Ранее в МВД России сообщили, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.

Как писали СМИ, в российском правительстве обсуждают возможность введения административного наказания в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток для родителей курящих несовершеннолетних

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