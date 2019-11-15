В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики курения

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике курения, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, одним из способов профилактики курения может стать повышение цен на сигареты.

«Профилактика табакокурения среди населения заключается в следующем: в повышении цен на сигареты, в соблюдении возрастных ограничений продажи сигарет, в популяризации информации о вреде курения среди подростков, которую они получают в основном по телевидению, со стендов объявлений, во время публичных мероприятий, из сообщений в газетах, журналах, в интернете, по радио, в кинотеатрах», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что табачный дым крайне негативно влияет на организм человека, так как, помимо физиологической и психологической зависимости, может вызвать ряд опасных заболеваний.

Ранее «Известия» сообщали, что в России может появиться Федеральная служба по регулированию табачного рынка (Ростабак).