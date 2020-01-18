Малышева прокомментировала исследование о расходах России на курильщиков

Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева прокомментировала исследование о государственных расходах России на курильщиков.

Об этом сообщает НСН.

«Это абсолютно верное исследование. Но, к сожалению, экономический результат будет несиюминутный. Сокращение расходов в связи с изменением образа жизни — самое реальное, что может быть», — заявила она.

По её словам, ремарка только одна — сокращение расходов может произойти через 20—30 лет.

Как отметила Малышева, курение не даёт мгновенной смерти или сразу смертельных заболеваний — оно сказывается на здоровье через десять, 15, 20 и более лет.

«Курение — это атеросклероз и хроническая обструктивная болезнь лёгких. Эти болезни приходят к человеку к 30—50 годам», — добавила она.

Центр развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» представил исследование, рассказывающее о расходах, которые несёт система здравоохранения России из-за курящих граждан. В анализе говорится, что годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков составляют более 1,3 трлн рублей, или $18,7 млрд.

Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Inforeactor назвал самые эффективные способы борьбы с курением.