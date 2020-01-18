Онищенко назвал самые эффективные способы борьбы с курением

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко назвал самые эффективные способы борьбы с курением.
Онищенко назвал самые эффективные способы борьбы с курением
  • Pixabay

Об этом сообщает Inforeactor.

«Курильщиков можно только заставить меньше курить всякими ограничениями. Кто-то из них бросит, но это будет очень небольшой процент. Бросают, как правило, после инфаркта», — заявил депутат.

Как считает Онищенко, необходимо снижать объём продаж, уменьшать доступность курения.

По словам депутата, он бы пошёл на эксперимент и порекомендовал регионам пойти так же решительно, как по алкоголю. Онищенко полагает, что важен уже сам факт запрещения.

Депутат добавил, что нужно неукоснительное соблюдение закона.

«А это значит — продолжающееся повышение цены на табачные изделия, ограничение продаж, возрастные ограничения, запрет рекламы, в том числе и скрытой — в театрах, кино», — заключил он.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить