Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко назвал самые эффективные способы борьбы с курением.

Об этом сообщает Inforeactor.

«Курильщиков можно только заставить меньше курить всякими ограничениями. Кто-то из них бросит, но это будет очень небольшой процент. Бросают, как правило, после инфаркта», — заявил депутат.

Как считает Онищенко, необходимо снижать объём продаж, уменьшать доступность курения.

По словам депутата, он бы пошёл на эксперимент и порекомендовал регионам пойти так же решительно, как по алкоголю. Онищенко полагает, что важен уже сам факт запрещения.

Депутат добавил, что нужно неукоснительное соблюдение закона.

«А это значит — продолжающееся повышение цены на табачные изделия, ограничение продаж, возрастные ограничения, запрет рекламы, в том числе и скрытой — в театрах, кино», — заключил он.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.