Эксперт оценил идею о запрете снюсов

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Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.
Эксперт оценил идею о запрете снюсов
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По его мнению, из-за подобного запрета потребители снюсов перейдут на обычные сигареты.

«Потребители табака заменят снюс на обычные сигареты, которые не запрещены. Так что никакого значения для оздоровления людей этот запрет иметь не будет. Есть резонанс, поэтому появилось такое предложение, и оно может найти поддержку», — заявил специалист.

23 декабря Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

Ранее URA.RU сообщало, что уполномоченный по правам ребёнка в ХМАО Татьяна Моховикова намерена поднять тему ограничения свободной продажи жевательного табака (снюса) на координационном совещании всех региональных детских омбудсменов в Москве.

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