Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Короткая ссылка
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
  • © РИА Новости

Как указывается в документе, Совфед просит «принять оперативные меры по предотвращению массовых отравлений никотином, в том числе среди детей и молодёжи».

В верхней палате парламента пояснили, что данная продукция выпускается в том числе в форме жевательного мармелада, конфет с различными вкусовыми добавками в ярких упаковках, что «делает её особенно привлекательной для детей и подростков».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о почти пятикратном увеличении штрафов за продажу аналогов насвая и снюса.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал RT об инициативе ввести уголовное наказание для продавцов некоторых видов некурительного табака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить