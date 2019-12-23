Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.

Как указывается в документе, Совфед просит «принять оперативные меры по предотвращению массовых отравлений никотином, в том числе среди детей и молодёжи».

В верхней палате парламента пояснили, что данная продукция выпускается в том числе в форме жевательного мармелада, конфет с различными вкусовыми добавками в ярких упаковках, что «делает её особенно привлекательной для детей и подростков».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о почти пятикратном увеличении штрафов за продажу аналогов насвая и снюса.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал RT об инициативе ввести уголовное наказание для продавцов некоторых видов некурительного табака.