В Госдуму внесли законопроект о штрафах за насвай и снюс

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В Госдуму внесли законопроект о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса.
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за насвай и снюс
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Соответствующий документ опубликован в электронный базе данных Госдумы.

Как указывается в пояснительной записке к документу, за оптовую или розничную торговлю насваем, снюсом, а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные, и их аналогами необходимо ввести штраф для граждан от 5 до 10 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Вместе с этим за аналогичные действия должностных лиц предлагается карать штрафом от 30 до 50 тыс. рублей или арестом на срок до 15 суток, а юрлиц — штрафом от 100 до 300 тыс. рублей. 

По мнению авторов законопроекта, данные нормы позволят «устранить соответствующий пробел права и фактически защитить жизнь и здоровье граждан России от их губительного воздействия».

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой введения в России уголовного наказания для оптовых и розничных продавцов некоторых видов некурительного табака, а именно снюса и насвая. 

Депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко в беседе с НСН заявила, что штрафы за продажу снюсов есть, но они не работают.

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