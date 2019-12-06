Детские омбудсмены обсудят возможность ограничения свободной продажи снюса

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Уполномоченный по правам ребёнка в ХМАО Татьяна Моховикова намерена поднять тему ограничения свободной продажи жевательного табака (снюса) на координационном совещании всех региональных детских омбудсменов, которое пройдёт 11—12 декабря в Москве, сообщает URA.RU.
Детские омбудсмены обсудят возможность ограничения свободной продажи снюса
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«Эту тему будем обсуждать, потому что она сейчас очень актуальна. У нас в магазинах свободно торгуют всеми этими смесями, таблетками, конфетами, и на законодательном уровне пока никаких ограничений нет», — заявила уполномоченный по правам ребёнка в ХМАО. Она также добавила, что эта тема сейчас параллельно прорабатывается на уровне российского правительства.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по борьбе с наркоманией, председатель Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова в беседе с НСН сообщила о скачке потребления снюса в школах в 2019 году

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