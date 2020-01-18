Эксперты оценили государственные расходы России на курильщиков

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Центр развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» представил исследование, рассказывающее о расходах, которые несёт система здравоохранения России из-за курящих граждан.
Эксперты оценили государственные расходы России на курильщиков
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

В анализе говорится, что годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков составляют более 1,3 трлн рублей, или $18,7 млрд.

«Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год», — отметила директор центра Наталья Комарова.

Вместе с этим специалисты рассчитали, что подобного рода расходы в Израиле составляют $482 млн, в США — $170 млрд, а в Канаде — $16,2 млрд. 

В отчёте экспертов указывается, что в России около 15,1% смертельных исходов связаны с курением. Более того, у мужчин более 24% смертей случается из-за курения, а у женщин — 5,1%, при этом 2,7% — от пассивного курения.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево заработали первые курительные комнаты после вступления в силу соответствующего закона. Вместе с этим стало известно, что в аэропорту Пулково могут разместить четыре кабины для курения.

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