В Пулкове могут разместить четыре кабины для курения

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В аэропорту Пулково могут разместить четыре кабины для курения, сообщает «Петербургский дневник».
В Пулкове могут разместить четыре кабины для курения
  • РИА Новости
  • © Артём Житенёв

«Как только закон будет опубликован, «Воздушные ворота Северной столицы» проведут изыскания с целью определения мест расположения курительных камер», — заявили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Там отметили, что места должны полностью отвечать требованиям федерального законодательства.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве намерены вернуть курилки в начале 2020 года.

12 декабря руководитель сервиса по продаже билетов Biletik.aero Андрей Каймачников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал принятие Госдумой в третьем чтении закона, который возвращает курилки в здания аэропортов.

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