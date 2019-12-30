В Пулкове могут разместить четыре кабины для курения

В аэропорту Пулково могут разместить четыре кабины для курения, сообщает «Петербургский дневник».

«Как только закон будет опубликован, «Воздушные ворота Северной столицы» проведут изыскания с целью определения мест расположения курительных камер», — заявили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Там отметили, что места должны полностью отвечать требованиям федерального законодательства.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве намерены вернуть курилки в начале 2020 года.

12 декабря руководитель сервиса по продаже билетов Biletik.aero Андрей Каймачников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал принятие Госдумой в третьем чтении закона, который возвращает курилки в здания аэропортов.