Эксперт прокомментировал принятие закона о возврате курилок в аэропорты

Руководитель сервиса по продаже билетов Biletik.aero Андрей Каймачников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал принятие Госдумой в третьем чтении закона, который возвращает курилки в здания аэропортов.

«В аэропортах курилки необходимы. Курящие граждане, прошедшие в «чистую зону» и ожидающие вылета, вынуждены смолить незаконно — в туалетах и других помещениях, не предназначенных для этого», — заявил он.

По его словам, некурящим гражданам приходится дышать дымом или проходить через него при входе в аэропорт.

Как считает эксперт, отменять запрет на курение в других общественных местах не будут, поскольку там всегда есть возможность выйти на улицу.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко комментировал в беседе с Nation News идею пускать в курилки аэропортов за деньги.