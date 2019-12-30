В Шереметьеве намерены вернуть курилки в начале 2020 года

Московский аэропорт Шереметьево намерен вернуть курилки в терминалы в начале 2020 года, но точной даты в настоящий момент нет.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта. «В начале 2020 года, точной даты пока нет», — сообщили в Шереметьеве. Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Согласно документу, курительные комнаты с непрозрачными стенами будут оснащены системой вентиляции, воспользоваться их услугами смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс и следующие транзитом.