В Шереметьеве намерены вернуть курилки в начале 2020 года

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Московский аэропорт Шереметьево намерен вернуть курилки в терминалы в начале 2020 года, но точной даты в настоящий момент нет.
В Шереметьеве намерены вернуть курилки в начале 2020 года
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В начале 2020 года, точной даты пока нет», — сообщили в Шереметьеве.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.

Согласно документу, курительные комнаты с непрозрачными стенами будут оснащены системой вентиляции, воспользоваться их услугами смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс и следующие транзитом.

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