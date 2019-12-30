В Шереметьеве намерены вернуть курилки в начале 2020 года
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«В начале 2020 года, точной даты пока нет», — сообщили в Шереметьеве.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Согласно документу, курительные комнаты с непрозрачными стенами будут оснащены системой вентиляции, воспользоваться их услугами смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс и следующие транзитом.