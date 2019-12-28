Путин подписал закон о курилках в аэропортах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Путин подписал закон о курилках в аэропортах
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно инициативе, курительные комнаты с непрозрачными стенами будут оснащены системой вентиляции, воспользоваться их услугами смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс и следующие транзитом.

Ранее Совфед одобрил закон о курилках в аэропортах.

12 декабря Государственная дума приняла его в третьем чтении.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik оценил принятие нижней палатой парламента данного законопроекта.

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