Путин подписал закон о курилках в аэропортах

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно инициативе, курительные комнаты с непрозрачными стенами будут оснащены системой вентиляции, воспользоваться их услугами смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс и следующие транзитом.

Ранее Совфед одобрил закон о курилках в аэропортах.

12 декабря Государственная дума приняла его в третьем чтении.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik оценил принятие нижней палатой парламента данного законопроекта.