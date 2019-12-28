Путин подписал закон о курилках в аэропортах
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно инициативе, курительные комнаты с непрозрачными стенами будут оснащены системой вентиляции, воспользоваться их услугами смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс и следующие транзитом.
Ранее Совфед одобрил закон о курилках в аэропортах.
12 декабря Государственная дума приняла его в третьем чтении.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik оценил принятие нижней палатой парламента данного законопроекта.