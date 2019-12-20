Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о курилках в аэропортах

Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о возврате курилок в здания аэропортов.

Об этом сообщает ТАСС.

12 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении данный законопроект.

В документе предлагается разрешить в аэропортах курение табака в специальных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции.

Предполагается, что они будут находиться в зонах, которые предназначены для пребывания зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполётного досмотра и зонах для пассажиров, следующих транзитом.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал принятие нижней палатой парламента данного законопроекта.