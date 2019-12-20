Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о курилках в аэропортах
Об этом сообщает ТАСС.
12 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении данный законопроект.
В документе предлагается разрешить в аэропортах курение табака в специальных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции.
Предполагается, что они будут находиться в зонах, которые предназначены для пребывания зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполётного досмотра и зонах для пассажиров, следующих транзитом.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал принятие нижней палатой парламента данного законопроекта.