Онищенко прокомментировал принятие Госдумой закона о возврате курилок в здания аэропортов

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал принятие нижней палатой парламента закона, в соответствии с которым в здания аэропортов возвращаются помещения для курения.
Онищенко прокомментировал принятие Госдумой закона о возврате курилок в здания аэропортов
  • РИА Новости

«Зависимость от никотина — это болезнь, а мы ей потакаем», — заявил он.

Вместе с тем, отметил депутат, борьба с курением будет продолжена. В частности, речь идёт об ограничении распространения вейпов и электронных сигарет.

10 декабря соответствующий проект закона был принят Госдумой во втором чтении

Онищенко также прокомментировал в беседе с Nation News идею пускать в курилки аэропортов за деньги.

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