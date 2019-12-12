Онищенко прокомментировал принятие Госдумой закона о возврате курилок в здания аэропортов

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал принятие нижней палатой парламента закона, в соответствии с которым в здания аэропортов возвращаются помещения для курения.

«Зависимость от никотина — это болезнь, а мы ей потакаем», — заявил он.

Вместе с тем, отметил депутат, борьба с курением будет продолжена. В частности, речь идёт об ограничении распространения вейпов и электронных сигарет.

10 декабря соответствующий проект закона был принят Госдумой во втором чтении.

Онищенко также прокомментировал в беседе с Nation News идею пускать в курилки аэропортов за деньги.