Госдума приняла закон о возврате курилок в здания аэропортов

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который возвращает курилки в здания аэропортов. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Закон, как отмечается, предлагает разрешить в аэропортах курение табака в специальных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции.

Предполагается, что они будут находиться в зонах, которые предназначены для пребывания зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполётного досмотра и зонах для пассажиров, следующих транзитом.

Закон устанавливает, что подобные комнаты для курения должны быть размещены так, чтобы «была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений».

10 декабря соответствующий проект закона был принят Госдумой во втором чтении.

Депутат Геннадий Онищенко также прокомментировал в беседе с Nation News идею пускать в курилки аэропортов за деньги.