В аэропорту Шереметьево заработали первые курилки

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Первые курительные комнаты заработали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
В аэропорту Шереметьево заработали первые курилки
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По его словам, пока это только курилки в некоторых бизнес-залах, но до лета планируется вернуть все.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года в Шереметьеве собираются открыть в общей сложности 14 помещений для курения.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.

Согласно документу, они должны иметь непрозрачные стены и систему вентиляции. Воспользоваться услугами смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс или следующие транзитом.

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