В аэропорту Шереметьево заработали первые курилки
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
По его словам, пока это только курилки в некоторых бизнес-залах, но до лета планируется вернуть все.
Ранее сообщалось, что в начале 2020 года в Шереметьеве собираются открыть в общей сложности 14 помещений для курения.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Согласно документу, они должны иметь непрозрачные стены и систему вентиляции. Воспользоваться услугами смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс или следующие транзитом.