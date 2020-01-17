В аэропорту Шереметьево заработали первые курилки

Первые курительные комнаты заработали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

По его словам, пока это только курилки в некоторых бизнес-залах, но до лета планируется вернуть все.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года в Шереметьеве собираются открыть в общей сложности 14 помещений для курения.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.

Согласно документу, они должны иметь непрозрачные стены и систему вентиляции. Воспользоваться услугами смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс или следующие транзитом.