В Госдуме напомнили о вреде электронных сигарет

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Член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин напомнил о вреде электронных сигарет.
В Госдуме напомнили о вреде электронных сигарет
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Об этом сообщает ФАН.

«Сегодня существует доказательная база, что электронные сигареты — это вовсе не средство помощи зависимым от табака с целью прекращения курения», — заявил депутат.

По его словам, речь идёт о двойном вреде. С одной стороны, всё равно потребляется никотин, а с другой, ароматизаторы обладают самостоятельным патогенным влиянием на сосуды, бронхи, паренхиматозные органы.

«Таким образом, мы планируем приравнять электронные системы доставки никотина к потреблению обычного табака. Ограничения, касающиеся табака, будут в полной мере экстраполированы и на такую форму доставки никотина, равно как и кальян», — сказал Говорин.

Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил необходимость запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

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