«Идёт работа над новыми рекомбинантными вакцинами»: доктор медицинских наук — о методиках лечения аллергии

Провоцировать аллергию могут многие факторы — от нарушений в микрофлоре кишечника до генетической предрасположенности и образа жизни современных горожан. Однако науке только предстоит узнать, почему у одних людей возникают аллергические заболевания, а у других нет. Об этом в интервью RT рассказала доктор медицинских наук, завкафедрой иммунологии Медицинского Института РУДН, ведущий научный сотрудник отделения аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Ольга Елисютина. По её словам, сегодня есть способы полного излечения от аллергии, но такая терапия требует времени и терпения от пациентов. Кроме того, сейчас разрабатываются новые препараты, которые смогут быстро вылечить аллергию. Елисютина также подчеркнула, что аллергикам не стоит избегать вакцинации: напротив, таким пациентам важно обезопасить себя от инфекционных болезней.

— Ольга Гурьевна, недавно американские учёные предложили методику лечения пищевой аллергии с помощью приёма бутирата — вещества, выработка которого кишечной микрофлорой нарушается у аллергиков. Насколько это направление исследований перспективно, на ваш взгляд?

— Начну с того, что за возникновение пищевой аллергии могут отвечать совершенно разные механизмы — как иммуннологические реакции, так и нарушения микробиома кишечника. Данное исследование затрагивает именно такие случаи.

Вообще, про бутират в последние годы в научном сообществе говорят много, не только применительно к пищевой аллергии, но и в связи с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Бутират — производное вещество от масляной кислоты, её соли. Масляную кислоту и бутират в организме человека синтезируют определённые анаэробные бактерии — клостридии, эубактерии и другие. Бутират играет очень важную роль для организма: к примеру, это источник энергии для эпителиальных клеток толстого кишечника.

Что касается американского исследования, то учёным в данном случае удалось получить очень хорошие результаты в экспериментах на мышиных моделях аллергии на арахис. Насколько они будут применимы к человеку, пока сложно сказать, хотя работа интересная и перспективная.

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— Распространённость аллергии среди населения растёт на протяжении последних десятилетий. К началу 2000-х годов от аллергии страдало от 20 до 40% жителей планеты. Озвучивался даже прогноз, что скоро этот показатель достигнет 50%. Действительно ли распространённость аллергии продолжает расти? Если да, то как это объясняется?

— Аллергию не зря иногда называют «чумой XXI века». В среднем сегодня в индустриально развитых странах от аллергии страдает каждый четвёртый человек — это около 25% населения. Если говорить, например, об аллергическом рините, то в некоторых регионах от него страдает уже до 40—50% жителей.

В целом прослеживается тенденция к росту распространённости аллергических заболеваний. Основную гипотезу, которая объясняет это явление, предложил в 1980-х годах британский эпидемиолог Дэвид Страчан. Он предположил, что когда люди живут в среде, бедной природными антигенами (бактерии, паразиты и т. п.), их иммунная система не получает выраженной стимуляции. А поскольку иммунная система запрограммирована в любом случае реагировать на какие-то раздражители, в их отсутствии она начинает реагировать на вещества, которые не представляют опасности для организма — пыльцу растений, домашнюю пыль, пищевые белки и т. д.

Данная теория получила статистическое подтверждение: действительно, в городах люди чаще болеют аллергией, чем в сельской местности. Однако это только эпидемиологические исследования, которые показывают корреляцию между явлениями, но не доказывают наличие причинно-следственной связи.

Есть и другие гипотезы. Например, есть теория, которая связывает аллергию с уже упомянутым нарушением микробиома. Кроме того, в современных условиях люди постоянно сталкиваются с новыми для нашей иммунной системы химическими агентами: синтезированными молекулами, лекарственными препаратами и т. д. Химические продукты могут влиять на развитие нервной, эндокринной систем. Таким образом может увеличиваться и частота развития аллергических реакций. Но по большому счёту пока науке неизвестно, почему у одних людей возникает аллергия определённого типа, а у других нет.

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— Насколько развитие аллергии предопределяется генетически? И если да, то примерно какой процент населения является носителями таких генов?

— Это тоже очень сложный вопрос. Пока понятно только то, что генетические факторы играют роль в развитии аллергии, но более детальные выводы сделать сложно.

Например, данные разнятся по различным заболеваниям. Так, считается, что риск развития у человека атопического дерматита составляет 80%, если оба его родителя страдали эти заболеванием. Если болел только один родитель, то тогда для детей риск составляет 40—50%. При этом выявить конкретный ген атопического дерматита нельзя, поскольку эта предрасположенность может определяться разными генами, которые находятся в разных хромосомах и могут быть связаны сразу с несколькими функциями. «Выключив» какой-то один ген, мы можем выключить и целый ряд каких-то полезных механизмов. Кроме того, многое зависит от факторов внешней среды, которые могут способствовать активизации этих генов.

— Если одной из причин аллергии являются нарушения микробиома, есть ли способы повлиять на микрофлору?

— К сожалению, изменить микрофлору очень сложно. Сейчас в научных кругах много говорят о фекальной трансплантации, это перспективное направление, но пока не имеющее широкого применения.

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Считается, что микробиом формируется в первые дни жизни новорождённого, именно тогда складывается совокупность микроорганизмов, с которыми человеку предстоит жить в будущем. Например, исследования показали, что если верхние дыхательные пути младенца заселяются микрофлорой от матери, страдающей бронхиальной астмой, для ребёнка тоже повышается риск развития этого заболевания.

— Как аллергия влияет на состояние здоровья человека в целом, если не учитывать собственно аллергенные симптомы?

— Аллергия зачастую влияет практически на все аспекты жизни пациента. Симптомы аллергии, например, способны влиять на психическое состояние человека, на его социальную активность. Однако о том, влияет ли аллергия на частоту других инфекционных заболеваний, точных данных пока нет.

Следует сказать об очень важном моменте. Ещё 10—20 лет назад считалось, что детей-аллергиков нельзя вакцинировать, у всех таких детей были медотводы. Сейчас эта точка зрения опровергнута. Напротив, аллергики должны прививаться в первую очередь, поскольку если такой ребёнок заболеет во время сезонной аллергии, болезнь у него будет протекать тяжелее. При этом риск аллергических реакций на вакцину у таких детей ничуть не выше, чем в целом по популяции. Это касается и вакцинации от коронавирусной инфекции. Кроме каких-то индивидуальных реакций и состояния тяжёлого обострения аллергии противопоказаний к таким прививкам у аллергиков нет.

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— Есть теория, согласно которой аллергия может снижать риск онкологических заболеваний, поскольку вырабатывающийся при аллергии иммуноглобулины Е (IgE) атакуют не только антиген, но и раковые клетки. Так ли это?

— Такая гипотеза действительно есть. Ранее проводились крупные эпидемиологические исследования, которые дали достаточно обнадёживающие данные. Например, было выявлено, что участники, страдавшие от астмы и аллергического ринита, реже заболевали определёнными типами рака. Однако механизмы, которые объяснили бы такую корреляцию, пока не открыты.

Например, есть мнение, что тот тип иммунного ответа, который развивается у пациентов с аллергией, способствует более активному распознаванию и уничтожению опухолевых клеток.

С другой стороны, есть и теория, согласно которой аллергия, напротив, может приводить к проонкогенным мутациям тканей, если иммунная система постоянно стимулируется аллергенами.

Исходя из своей практики, я не могу сказать, что аллергики имеют какую-то защиту от рака. Но, к сожалению, у них тоже могут развиваться онкологические заболевания.

— Для лечения аллергии сегодня используется аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), или так называемая «прививка» от аллергии. Всем ли аллергикам подходит такая терапия, насколько она эффективна?

— АСИТ позволяет влиять на иммунные механизмы, отвечающие за формирование аллергии и полностью вылечивать это заболевание. Суть метода следующая: в постепенно возрастающих дозах аллерген вводится пациенту, в результате чего чувствительность к антигену исчезает.

Метод действительно эффективный, это показывают многие исследования. Но такая терапия подразумевает, что пациент на протяжении примерно нескольких месяцев должен ежедневно принимать аллерген перорально, сублингвально или инъекционно. Далеко не все люди готовы уделить столько внимания своему здоровью.

Кроме того, такую терапию сложно назначить, если для пациента не выделен причинно-значимый аллерген, а реакцию вызывают разные вещества. Приходится чередовать, подбирать препараты, наблюдать за динамикой — не все пациенты к этому готовы. Кроме того, есть аллергены, против которых пока не созданы вакцины — это, например, плесневые грибки.

Поэтому, к сожалению, многие пациенты предпочитают идти простым путём: бороться с симптомами аллергии с помощью антигистаминных средств.

— Ещё одно перспективное направление — лечение аллергии моноклональными антителами человека, которые подавляют «аллергические» антитела IgE. Как работает этот метод? И насколько сегодня такая терапия доступна для пациентов?

— Это тоже хороший способ лечения аллергии, но у него есть свои показания. Пока что препараты на основе моноклональных антител разработаны и зарегистрированы для лечения некоторых аллергических заболеваний: бронхиальной астмы, хронической крапивницы, атопического дерматита, полипозного риносинусита. Причём, эти препараты применяются при тяжёлом или среднетяжёлом течении аллергических заболеваний. При лёгких симптомах такие сложные лекарства врачи не назначают.

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Действует эта терапия следующим образом: моноклональные антитела способны связывать в организме человека иммуноглобулин E (IgE), который является главным «виновником» аллергии и провоцирует целый каскад воспалительных реакций, включая выброс гистамина в кровь.

Возможны и комбинации современных методов лечения, например, можно провести терапию моноклональными антителами, а затем — аллергенспецифическую иммунотерапию, которая ранее была недоступна для пациента из-за риска развития побочных реакций.

Кроме того, сейчас применяются моноклональные антитела к определённым интерлейкинам — это цитокины (активные белки иммунной системы. — RT), которые тоже вызывают воспаление при бронхиальной астме и атопическом дерматите. Но это длительная терапия, в ряде случаев она может назначаться пожизненно. Не говоря о том, что это достаточно дорогостоящее лечение. Конкретную тактику для каждого пациента определяет лечащий врач.

— Какие ещё новые методики сегодня применяются или разрабатываются для лечения аллергии?

— Если говорить об уже упомянутой аллергенспецифической иммунной терапии, то у таких вакцин есть недостатки: в настоящее время их производят из экстракта пыльцы растений, например берёзы, при этом препараты могут содержать большое число примесей. Это может вызывать развитие нежелательных реакций, приводить к недостаточной эффективности терапии... Однако сейчас идёт работа над новыми рекомбинантными вакцинами от аллергии, в которых будут только те компоненты белков, которые вызывают аллергическую реакцию.

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С гордостью могу сказать, что в Институте иммунологии ФМБА России ведётся такая работа. Совместно с Венским университетом мы разрабатываем вакцину для лечения аллергии на пыльцу берёз и ассоциированной пищевой аллергии на яблоки на основе рекомбинантных пептидов. Если клинические исследования покажут эффективность и безопасность — а мы на это надеемся, — то для лечения аллергии будет достаточно трёх инъекций препарата, сделанных перед сезоном цветения берёзы.

Кроме того, есть технологии, основанные на механизме РНК-интерференции (подавление экспрессии гена. — RT). Такой препарат создан в Институте иммунологии ФМБА России для лечения COVID-19, он называется «МИР-19». Применение данной методики возможно и при других заболеваниях, это тоже очень перспективное направление научной работы.