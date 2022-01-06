«Воздействует на мозг»: главный психиатр России рассказал о постковидном синдроме  

Часть переболевших коронавирусом сталкивается с так называемым постковидным синдромом. У них возникают проблемы с памятью, затрудняется концентрация внимания, появляются раздражительность и повышенная усталость. Главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения РФ Зураб Кекелидзе в интервью RT рассказал, как пандемия влияет на психическое здоровье людей.

— Воздействует ли коронавирус на психику человека?

— Конечно. В 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией. У каждой ЧС есть одинаковые закономерности, потому что это события, которые вызывают стресс у каждого, вне зависимости от его индивидуального опыта и социального положения. И есть различные типы реагирования на эту ситуацию, которые мы сейчас наблюдаем.

— Назовите, пожалуйста, эти типы?

— Первый — это адекватное реагирование. Люди признают ЧС и прислушиваются к тому, что говорят власти, выполняют рекомендации. В данном случае это, к примеру, ношение маски. Второй — люди считают, что коронавирус действительно есть, но предпринимаемые меры совершенно никуда не годятся. Об этом они говорят близким и случайным знакомым. Третий тип — люди, считающие, что всё происходящее есть «мировая закулиса», что это придумано и ничего этого не существует. Четвёртый вариант (таких людей мало) — как только они узнают о ЧС, они тут же бегут домой, хватают детей, хватают деньги, иногда даже забывая закрыть дверь за собой, и бегут туда же, куда и все. Пятый вариант — это те, кто собирает свою семью, еду, вещи, загружает в машину и уходит в леса и горы. Прячутся, отделяются и полагают, что COVID-19 их там не достанет. В целом у всех появляется тревога, которая вызывает напряжение в обществе.

РИА Новости

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— Чем может грозить это состояние?

— Когда повышается тревога, у людей снижается уровень критического мышления и им можно внушить всё что угодно. Этим, кстати, пользуются мошенники. Некоторые начинают верить, что коронавирус можно заговорить, и отдают за это большие деньги.

— Какие изменения психики наблюдаются у тех, кто заболел?

— Пока мы все эти симптомы неофициально называем постковидным синдромом. У некоторых людей коронавирус проявляется как аносмия, когда человек перестаёт чувствовать запахи (перестаёт различать вкусовые качества — агевзия). Эти расстройства указывают, что COVID-19 воздействует на мозг. В своё время мы провели соответствующее исследование и выявили, что при коронавирусе имеет место нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера. Это барьер между кровью и мозгом. Не всё, что в этих сосудах идёт, проходит через этот барьер.

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— Чем грозит это нарушение?

— Нарушается память. К примеру, человек видит предмет, но не может вспомнить его названия. Иногда люди забывают последовательность букв в слове и не могут его написать. В некоторых случаях перенёсшие COVID-19 считают, что, как и до болезни, могут бегать по утрам или играть в футбол, и только после того, как они начинают играть, обнаруживают, что не выдерживают обычной нагрузки, очень быстро устают.

— Какие ещё нарушения обнаружились у переболевших?

— У всех разные симптомы: у кого-то нарушение запахов и вкусов, у кого-то проблемы с памятью, третьи долго не могут вникнуть в то, что читают, — затруднена концентрация внимания. У четвёртых появляется раздражительность без причины и повода. Какая-то мелочь их выводит из себя, они начинают конфликтовать с окружающими, имеет место чрезмерная слезливость и обидчивость. В части случаев некоторые индивиды долгое время после выздоровления не перестают обсуждать COVID-19.

— Можно эти нарушения исправить?

— Да, разумеется. Есть методы, как это лечить, и мы это делаем в центре им. В.П. Сербского. В этом году две недели назад мы провели недельный цикл для врачей-психотерапевтов. Также у нас существует горячая линия медико-психологической помощи при ЧС. Она функционирует ещё с тех пор, когда имели место теракты — взрыв на Каширском шоссе, на улице Гурьянова, взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади и другие.

— Много звонков поступает?

— Количество звонков увеличилось. По коронавирусу от 30 до 50 звонков в сутки. В том числе есть и «зависающие больные», которые звонят по разным причинам чуть ли не каждый день. Нам начали звонить врачи, которые работают сутками. Им также непросто.

Также есть линия по домашнему насилию, особенно актуальная на изоляции. Там, конечно, мало звонков, по 3—4. Это связано, скорее всего, с российским менталитетом — не выносить сор из избы.

— Звонят только те, кто заболели?

— Нет. Чрезвычайная ситуация вызывает у людей стресс, и они могут по-разному реагировать. К примеру, человек, который был рядом с заболевшим, но сам не заболел, тоже испытал стресс, и ему нужна помощь. Есть ещё континуальный стресс. Это то, что COVID-19 начался и продолжается. Напряжение сохраняется.

— Из-за ковида людям приходится сидеть в изоляции. Сказывается ли это на психике?

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— Конечно. Иногда СМИ это усугубляют. Показывают, как известные люди спасаются от коронавируса, их шикарный загородный дом. Я просил так не делать, потому что это только людей раздражает. Некоторые в однушке впятером живут, и им ещё выходить на улицу запрещают — их этот сюжет будет только раздражать.

— Можете дать совет, как в изоляции не перессориться со всеми?

— Когда семья находится на карантине, каждый может составить своё расписание, что он хочет делать в течение дня. В последующем эти расписания можно сравнить между собой и выработать такой распорядок дня, который был бы комфортен всем. Кроме того, у каждого домочадца должна быть возможность остаться наедине хотя бы на 15 минут.

— Были ли случаи стационарного лечения постковидного синдрома?

— Пока такой у нас информации нет. Но я думаю, что с каждым днём необходимость в помощи будет возрастать и психиатры будут дежурить там, где болеют ковидом. Реальная картина сформируется лет через 5—10 — после анализа объёма всей информации.

«Конфликты с родителями, разрывы отношений»

Как рассказали RT в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, в 2021 году возросло количество обращений в Московскую службу психологической помощи на телефон неотложной психологической помощи «051». С начала 2021 года было обработано свыше 92 тыс. обращений, 27,5 тыс. из них поступило через анонимный чат.

«Возросло число обращений, связанных со страхами за своё здоровье и за здоровье близких людей, в том числе больных, находящихся в тяжёлом состоянии. Люди жаловались на психосоматические расстройства. Увеличились запросы, связанные с трудностями во взаимоотношениях: супружеские конфликты, конфликты с родителями, разрывы отношений», — сообщили в ведомстве.

В Департаменте также пояснили, что основные запросы абонентов на номер «051» были связаны со страхами, апатией, острыми стрессовыми состояниями, проблемами с коммуникацией, одиночеством, конфликтами и обидами, с трудностями профессионального восстановления, потерей работы и алкогольной зависимостью.

«В последние два года количество звонков увеличилось на 20%. В 2020 и 2021 году основными темами консультаций стали здоровье, семейные и личностные проблемы. За помощью к специалистам обращаются жители среднего возраста, и большинство из них — женщины. Согласно статистике, лишь 25,4% звонивших — мужчины», — пояснили представители департамента.