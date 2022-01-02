Скончались 811 человек: в России выявлено 18 233 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки было выявлено 18 233 новых случая коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 26 976 человек, 811 пациентов скончались. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина против COVID-19 поступит в гражданский оборот через три-четыре месяца и будет эффективна против нового штамма «омикрон». Тем временем Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников и врачей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

В России за минувшие сутки было выявлено 18 233 новых случая коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 26 976 человек, 811 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Москве (1824), Санкт-Петербурге (1468) и Московской области (1364).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 537 966. С начала пандемии в России вылечились 9 524 039 человек, 310 518 инфицированных умерли.

В Роспотребнадзоре напомнили россиянам, что в случае, если кто-то в семье заболел коронавирусом, необходимо изолировать больного в отдельную комнату и вызвать врача. Также необходимо часто проветривать помещение, мыть и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами, а также мыть руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.

Тем временем власти Санкт-Петербурга с воскресенья, 2 января, ввели систему QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Мера не распространяется на аптеки, продовольственные магазины и магазины, продающие товары первой необходимости.

«Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенёсшим заболевание либо имеющим медотвод, начнёт действовать с 2 января. Для объектов розничной торговли... начало действия аналогичного условия также переносится на 2 января», — сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Между тем директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина против COVID-19 поступит в гражданский оборот и будет доступна для россиян через три-четыре месяца. Специалист подчеркнул, что она будет эффективна против нового штамма коронавируса «омикрон».

РИА Новости

© Павел Лисицын

«Лабораторные опыты показывают, что «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от «омикрона», естественно и в назальной форме она будет эффективна», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, замглавы МИД Александр Панкин сообщил РИА Новости, что Москва видит обнадёживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ.

Вместе с тем Панкин отметил, что в действиях ВОЗ, регулярно откладывающей признание вакцины, «присутствует и определённый политес по отношению к России».

Награждение медицинских работников

31 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников и врачей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников. Девять медиков наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ещё 36 человек получат медаль Луки Крымского.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Напомним, что орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в июне 2020 года за заслуги в борьбе с эпидемиями и в разработке новых методов лечения и лекарств, а также волонтёров за вклад в благотворительную деятельность.

В статуте ордена Пирогова говорится, что эту награду присуждают гражданам России и иностранным гражданам, которые проявили самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях ЧС и эпидемий, за вклад в профилактику и лечение особо опасных заболеваний, разработку и внедрение методов диагностики и лекарств, доклинические и клинические испытания новых препаратов, организацию оказания скорой медицинской помощи и стационарного лечения.

Кроме того, орден вручают за особые личные заслуги в осуществлении благотворительной деятельности по поддержке хосписов и больниц и за большие заслуги в развитии волонтёрства.

При этом награждение, как правило, производится при условии наличия у представленного к ордену другой госнаграды.

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В свою очередь, медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, медицинский персонал и работники фармацевтической сферы за вклад в организацию оказания медицинской помощи, высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.

Через несколько дней после учреждения наград президент подписал указ об их вручении руководству и сотрудникам научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИИ «Микроб». Тогда же президент присвоил звание Героя Труда Российской Федерации пяти врачам, среди которых — главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко и главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.

Кроме того, 22 октября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин посмертно наградил орденом Николая Пирогова медицинских работников, работавших с больными коронавирусной инфекцией и умерших при исполнении служебного долга.

Позднее президент несколько раз присуждал ордена Пирогова и медаль Луки Крымского группам медиков. Так, 6 марта глава государства подписал указ о вручении этих наград более чем 200 медицинским работникам, которые боролись с коронавирусом.

Как следовало из указа, медики были награждены за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

В ноябре 2020 года орденом Пирогова наградили руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. В том же месяце орден Александра Невского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присудили директору центра имени Гамалеи академику РАН Александру Гинцбургу.

Дополнительные выплаты медикам

В конце декабря 2021 года Путин также распорядился продлить медикам и работникам, контактирующим с больными ковидом, выплату в двойном размере за работу с 31 декабря по 9 января.

Президент выступил с соответствующим предложением на совещании с правительством 14 декабря. Российский лидер напомнил, что в 2021 году в новогодние дни были обеспечены выплаты в двойном размере спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые помогают пациентам с коронавирусом.

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Кроме того, в опубликованном 25 декабря списке поручений главы государства было поручение правительству, согласно которому предлагается продлить срок действия выплат медицинским работникам, которые работают с ковидными пациентами.

Действующий порядок выплат предусматривает, что за одну нормативную смену сотрудник получает определённую сумму, установленную для разных категорий медработников. Так, врачи скорой помощи получают 2430 рублей, водители скорой помощи — 1215 рублей.

Для врачей стационаров предусмотрена выплата в размере 3880 рублей за смену, для медработников, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях, полагается 2430 рублей.