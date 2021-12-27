Путин поручил установить двойные выплаты работающим с коронавирусом медикам в праздники
- AP
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Также правительству поручено установить двойные выплаты за работу в новогодние праздники.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 30 декабря 2021 года.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.