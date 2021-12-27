Путин поручил установить двойные выплаты работающим с коронавирусом медикам в праздники

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2022 году продолжить выплаты медикам, работающим с больными COVID-19.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Также правительству поручено установить двойные выплаты за работу в новогодние праздники.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 30 декабря 2021 года.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.