Голикова объявила о продлении допвыплат врачам в «красных зонах» на 2022 год

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках совещания российского президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что на 2022 год продляется предоставление дополнительных выплат врачам, борющимся с коронавирусом.
Голикова объявила о продлении допвыплат врачам в «красных зонах» на 2022 год
  • Reuters

«Продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских... и социальных работников, которые задействованы в борьбе с COVID-19», — заявила она.

Ранее Голикова сообщила, что динамика снижения числа заболевших коронавирусом в России на протяжении последних четырёх недель носит неустойчивый характер.

Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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