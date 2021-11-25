Кандидат медицинских наук Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии
- Reuters
«Вы знаете, ни один из прогнозов на 100% не сбывался, коррективы вносит коронавирусная инфекция, особенно новые штаммы, которые появляются. Никто не знает, какой следующий штамм возникнет, чем он будет отличаться от предыдущего и насколько будут эффективны вакцины, которые сейчас действуют, против какого-то нового штамма», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Тем не менее, отметил Маслиев, понятно, что на данный момент уровень вакцинации более 80% защищает от тяжёлого течения COVID-19.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.