Кандидат медицинских наук Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.
Кандидат медицинских наук Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии
  • Reuters

«Вы знаете, ни один из прогнозов на 100% не сбывался, коррективы вносит коронавирусная инфекция, особенно новые штаммы, которые появляются. Никто не знает, какой следующий штамм возникнет, чем он будет отличаться от предыдущего и насколько будут эффективны вакцины, которые сейчас действуют, против какого-то нового штамма», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Тем не менее, отметил Маслиев, понятно, что на данный момент уровень вакцинации более 80% защищает от тяжёлого течения COVID-19.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить