Кандидат медицинских наук Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии

Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

«Вы знаете, ни один из прогнозов на 100% не сбывался, коррективы вносит коронавирусная инфекция, особенно новые штаммы, которые появляются. Никто не знает, какой следующий штамм возникнет, чем он будет отличаться от предыдущего и насколько будут эффективны вакцины, которые сейчас действуют, против какого-то нового штамма», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Тем не менее, отметил Маслиев, понятно, что на данный момент уровень вакцинации более 80% защищает от тяжёлого течения COVID-19.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.