Голикова отметила неустойчивость динамики снижения заболеваемости коронавирусом в России
- Reuters
Об этом она рассказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны, и в 56 регионах — снижение», — заявила Голикова.
Она уточнила, что такое снижение не носит устойчивого характера в течение последних четырёх недель.
«Мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение», — добавила Голикова.
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 56,1%.