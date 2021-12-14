Голикова отметила неустойчивость динамики снижения заболеваемости коронавирусом в России

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Динамика снижения числа заболевших коронавирусной инфекцией в России на протяжении последних четырёх недель носит неустойчивый характер, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова отметила неустойчивость динамики снижения заболеваемости коронавирусом в России
  • Reuters

Об этом она рассказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны, и в 56 регионах — снижение», — заявила Голикова.

Она уточнила, что такое снижение не носит устойчивого характера в течение последних четырёх недель.

«Мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение», — добавила Голикова.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 56,1%.

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