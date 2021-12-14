Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1%

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в стране составляет 56,1%.

«Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Голикова заявила, что полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек.

В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.