Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1%
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«Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Ранее Голикова заявила, что полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек.
В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.