Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

Она добавила, что первым компонентом от COVID-19 были привиты 75,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма «омикрон».

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».