Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Она добавила, что первым компонентом от COVID-19 были привиты 75,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма «омикрон».
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».