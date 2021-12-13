Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек.
Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Она добавила, что первым компонентом от COVID-19 были привиты 75,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма «омикрон».

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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