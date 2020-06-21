Самоотверженность и профессионализм: Путин наградил медработников за вклад в борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусом. Сотрудники медучреждений получили ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Помимо этого, глава государства присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, среди которых — главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом. Полный список получивших награды опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что награды присвоены за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга».

Награды за борьбу с COVID-19, в частности, получили руководство и сотрудники научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИИ «Микроб».

Помимо этого, глава государства присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, среди которых — главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В указе уточняется, что «звание Героя труда РФ присуждается за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19».

Звание также получили главврач Городской Покровской больницы Санкт-Петербурга Марина Бахолдина, главврач нижегородской ГКБ №29 Юлия Гаревская, главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко, врач «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Ирина Коваль.

Напомним, Денис Проценко сам переболел коронавирусной инфекцией. О его заболевании COVID-19 стало известно 31 марта, болезнь протекала в средней форме. 15 апреля врач написал на своей странице в Facebook, что вышел из изоляции после того, как два теста показали отсутствие у него коронавируса.

Эту фотографию Дениса Проценко, которая облетела сегодня все СМИ, сделал для нас сегодня утром фотограф Макс Авдеев, в сотрудничестве с которым RT производит очередной фильм в рамках цикла «Эпидемия» с Антоном Красовским pic.twitter.com/0aS4Jezjd4 — RT на русском (@RT_russian) March 31, 2020

Проценко стал героем нескольких фильмов Антона Красовского на RT об эпидемии COVID-19 и коллективе врачей, борющихся с инфекцией. Первое большое интервью «Все ответы про коронавирус» RT опубликовал 20 марта. В нём врач, в частности, рассказал о первом случае смерти пациента с коронавирусом нового типа в России, а также готовности больниц к резкому скачку числа инфицированных.

О намерении отметить государственными наградами отличившихся во время пандемии медиков Путин заявил на прошедшей накануне встрече с медицинскими работниками. Президент подчеркнул, что врачам удалось свести к минимуму потери от коронавируса в России. Глава государства также напомнил, что с первых дней эпидемии врачи были «на передовой и ежеминутно рисковали своим здоровьем».

«Я без всякого преувеличения хочу сказать, что мы искренне гордимся и восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни», — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду российских медиков удалось свести к минимуму потери из-за распространения COVID-19.

«Многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц и часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил. Причём так работали практически все: и сотрудники бригад скорой помощи, и санитарной авиации, врачи общей практики, врачи-специалисты и фельдшеры, медсёстры, младший медицинский персонал, техники и водители. Везде: в городах, на селе, в труднодоступных территориях», — заявил Путин.

За последние сутки в России было выявлено 7 728 новых случаев коронавируса.

Стоит отметить, что в Москве впервые с начала апреля число зарегистрированных за день случаев оказалось меньше тысячи — их отмечено 968.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 584 680 случаев COVID-19, за всё время от заболевания вылечились 339 711 человек, 8111 пациентов скончались.

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Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, прироста заболеваемости не зафиксировано в Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста отмечен в Москве.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ — 0%, город Москва — 0,5%, Еврейская АО — 0,8%, Республика Крым — 0,8%, Республика Северная Осетия — 0,8%, Чукотский АО — 0,8%», — приводит сообщение штаба РИА Новости.

Также стало известно, что к новому этапу снятия введённых из-за коронавируса ограничений перешла Мурманская область. Напомним, как ранее сообщал Владимир Путин, губернаторы регионов могут смягчать или ужесточать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.