Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
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- РИА Новости
В сообщении Кремля говорится, что работники российских медицинских и научных учреждений награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.
Также президент присвоил звание Героя Труда пяти медработникам, в том числе главврачу инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денису Проценко, главврачу Городской Покровской больницы Санкт-Петербурга Марине Бахолдиной, главврачу нижегородской ГКБ №29 Юлии Гаревской, главврачу московской ГКБ №52 Марьяне Лысенко и врачу «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Ирине Коваль.
Полный список награждённых медиков опубликован на сайте Кремля.
Накануне в ходе совещания с медработниками Путин рассказал, что высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал.