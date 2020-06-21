Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

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RT
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

В сообщении Кремля говорится, что работники российских медицинских и научных учреждений награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.

Также президент присвоил звание Героя Труда пяти медработникам, в том числе главврачу инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денису Проценко, главврачу Городской Покровской больницы Санкт-Петербурга Марине Бахолдиной, главврачу нижегородской ГКБ №29 Юлии Гаревской, главврачу московской ГКБ №52 Марьяне Лысенко и врачу «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Ирине Коваль. 

Полный список награждённых медиков опубликован на сайте Кремля.

Накануне в ходе совещания с медработниками Путин рассказал, что высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал.

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