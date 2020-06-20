Путин пообещал отметить медиков госнаградами за борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин заявил, что медицинские работники и учёные, отличившиеся в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут отмечены государственными наградами в ближайшее время.
Путин пообещал отметить медиков госнаградами за борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи с медицинскими работниками, которая проходит в формате видеоконференции.

Путин подчеркнул, что медикам удалось свести к минимуму потери от коронавируса в России.

По словам президента, он подписал указ об учреждении для работников здравоохранения государственных наград за выдающиеся заслуги — ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

«В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал», — рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что с самых первых дней пандемии врачи были «на передовой и ежеминутно рисковали своим здоровьем».

RT ведёт прямую трансляцию встречи

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