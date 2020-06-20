Путин пообещал отметить медиков госнаградами за борьбу с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи с медицинскими работниками, которая проходит в формате видеоконференции.
Путин подчеркнул, что медикам удалось свести к минимуму потери от коронавируса в России.
По словам президента, он подписал указ об учреждении для работников здравоохранения государственных наград за выдающиеся заслуги — ордена Пирогова и медали Луки Крымского.
«В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал», — рассказал он.
Глава государства подчеркнул, что с самых первых дней пандемии врачи были «на передовой и ежеминутно рисковали своим здоровьем».
RT ведёт прямую трансляцию встречи.