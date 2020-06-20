Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я без всякого преувеличения хочу сказать, что мы искренне гордимся и восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни», — сказал он.

Как отметил Путин, с самых первых дней пандемии врачи были «на передовой и ежеминутно рисковали своим здоровьем». По его словам, медики работали «на пределе человеческих сил».

«Страшная и коварная зараза не пощадила и ваших коллег. Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестёр. Ваши родные до конца выполнили свой долг — они герои», — добавил президент России.

Ранее Путин в ходе церемонии вручения медалей «Герой Труда» на Поклонной горе в Москве отметил высокую миссию медицинских работников, добавив, что многие из них достойны самых высоких наград.

18 июня сообщалось, что в России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков.