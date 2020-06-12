Путин рассказал о высокой миссии медицинских работников
- РИА Новости
«Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое. По сути, все мы по-новому почувствовали и открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах, врачей, медсестёр, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи», — отметил Путин.
Он сказал, что преклоняется перед служением медиков, их отвагой и безграничным самопожертвованием.
По словам Путина, очень многие медицинские работники достойны самых высоких наград.
Ранее глава государства поздравил россиян с Днём России.
RT вёл прямую трансляцию церемонии.