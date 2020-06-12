Путин рассказал о высокой миссии медицинских работников

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Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей «Герой труда» на Поклонной горе в Москве отметил высокую миссию медицинских работников, добавив, что многие из них достойны самых высоких наград.
Путин рассказал о высокой миссии медицинских работников
  • РИА Новости

«Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое. По сути, все мы по-новому почувствовали и открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах, врачей, медсестёр, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи», — отметил Путин.

Он сказал, что преклоняется перед служением медиков, их отвагой и безграничным самопожертвованием.

По словам Путина, очень многие медицинские работники достойны самых высоких наград.

Ранее глава государства поздравил россиян с Днём России.

RT вёл прямую трансляцию церемонии

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