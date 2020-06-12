Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.

Об этом он сказал в ходе торжественной церемонии по случаю Дня России на Поклонной горе в Москве.

Он отметил, что для россиян безусловны уважение к труженикам и защитникам Отечества, к неразрывной многовековой истории, к традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость российских границ.

Президент подчеркнул, что эти основы определяют характер и судьбу российского народа, развитие страны сегодня и в будущем.

«И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», — заявил Путин.

Также Путин вручил медали «Герой Труда».

RT вёл прямую трансляцию церемонии.