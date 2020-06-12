Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе торжественной церемонии по случаю Дня России на Поклонной горе в Москве.
Он отметил, что для россиян безусловны уважение к труженикам и защитникам Отечества, к неразрывной многовековой истории, к традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость российских границ.
Президент подчеркнул, что эти основы определяют характер и судьбу российского народа, развитие страны сегодня и в будущем.
«И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», — заявил Путин.
Также Путин вручил медали «Герой Труда».
RT вёл прямую трансляцию церемонии.