Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе торжественной церемонии по случаю Дня России на Поклонной горе в Москве.

Он отметил, что для россиян безусловны уважение к труженикам и защитникам Отечества, к неразрывной многовековой истории, к традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость российских границ.

Президент подчеркнул, что эти основы определяют характер и судьбу российского народа, развитие страны сегодня и в будущем.

«И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», — заявил Путин.

Также Путин вручил медали «Герой Труда».

RT вёл прямую трансляцию церемонии

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