Путин вручил медали «Герой Труда»
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, ещё в апреле глава государства подписал указ о награждении медалями «Герой Труда» президента ГБУ здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Леонида Рошаля, директора АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонида Белых и тренера красноярского Регионального центра спортивной подготовки Дмитрия Миндиашвили.
Также наград удостоены оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин и народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.
Ранее глава государства поздравил россиян с Днём России.
RT ведёт прямую трансляцию церемонии.