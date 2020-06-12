Путин вручил медали «Герой Труда»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве. 
Путин вручил медали «Герой Труда»
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, ещё в апреле глава государства подписал указ о награждении медалями «Герой Труда» президента ГБУ здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Леонида Рошаля, директора АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонида Белых и тренера красноярского Регионального центра спортивной подготовки Дмитрия Миндиашвили.

Также наград удостоены оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин и народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.

Ранее глава государства поздравил россиян с Днём России.

RT ведёт прямую трансляцию церемонии

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить