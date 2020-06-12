Российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с Днём России.

«Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом. Всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом», — сказал он.

Как указал Путин, для каждого россиянина «Родина — это семья, отчий дом, родная земля».

«Светлое, пронзительное чувство Родины во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы», — указал президент.

Ранее находящиеся на Международной космической станции (МКС) космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днём России.