Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём России

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днём России.

«Дорогие друзья, с борта Международной космической станции примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны — Днём России. Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства», — сказал Иванишин на видео, опубликованном в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».

Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (@ivan_mks63) поздравляют всех россиян с праздником — Днем России! 🇷🇺👨‍🚀#ДеньРоссии#12июняpic.twitter.com/kHLhStrmD1 — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 12, 2020

«В этот замечательный день желаем вам терпения, успеха, достижения поставленных целей. Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие», — заявил Вагнер.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России.