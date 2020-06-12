Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём России

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Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днём России.
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём России
  • © Скриншот Роскосмос ТВ / youtube.com

«Дорогие друзья, с борта Международной космической станции примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны — Днём России. Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства», — сказал Иванишин на видео, опубликованном в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».

«В этот замечательный день желаем вам терпения, успеха, достижения поставленных целей. Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие», — заявил Вагнер.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России.

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