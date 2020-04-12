Российские космонавты с борта МКС поздравили с Днём космонавтики

Российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с Днём космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

Видео с поздравлением опубликовано на сайте «Роскосмоса».

Скрипочка напомнил, что «ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым».

«Наша страна, победив в тяжелой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши ученые — умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки», — продолжил Иванишин.

Вагнер отметил, что для всех жителей Земли «Юрий Гагарин всегда будет первым, его лицо без труда узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов».

«С Днём космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника», — заключил Вагнер.

Ранее сообщалось, что День космонавтики в этом году из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 пройдёт дистанционно.