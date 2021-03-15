Путин подписал указ о госнаградах медикам за вклад в борьбу с COVID-19

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Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин подписал указ о госнаградах медикам за вклад в борьбу с COVID-19
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, орденом Пирогова награждены врачи, а также заведующие отделениями и замглавврачи медучреждений Красноярского края и Свердловской области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечена замгендиректора Национального медицинского исследовательского центра радиологии в Калужской области, а медалью Луки Крымского — фельдшеры скорой помощи Красноярского края, врач клинической больницы №6 Екатеринбурга и начальник клинико-диагностической службы больницы в Свердловской области.

Кроме того, врачу Петушинской районной больницы во Владимирской области присвоено почётное звание заслуженного врача России.

Ранее Путин подписал указ о награждении более 200 медицинских работников, борющихся с коронавирусом, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.

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