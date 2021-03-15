Путин подписал указ о госнаградах медикам за вклад в борьбу с COVID-19
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, орденом Пирогова награждены врачи, а также заведующие отделениями и замглавврачи медучреждений Красноярского края и Свердловской области.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечена замгендиректора Национального медицинского исследовательского центра радиологии в Калужской области, а медалью Луки Крымского — фельдшеры скорой помощи Красноярского края, врач клинической больницы №6 Екатеринбурга и начальник клинико-диагностической службы больницы в Свердловской области.
Кроме того, врачу Петушинской районной больницы во Владимирской области присвоено почётное звание заслуженного врача России.
Ранее Путин подписал указ о награждении более 200 медицинских работников, борющихся с коронавирусом, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.