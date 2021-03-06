Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении более 200 медицинских работников, борющихся с коронавирусом, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медики награждены за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

В январе глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, сколько денег было выплачено медикам, которые борются с коронавирусом.

Также врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.