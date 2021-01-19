Мурашко рассказал о выплатах для борющихся с COVID-19 медиков
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«Было выплачено в общей сложности 188 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Вместе с этим министр уточнил, что с 1 ноября в качестве мер соцподдержки производятся специальные социальные выплаты, выплачено более 53 млрд рублей. Также введены страховые гарантии медработникам в случае утраты трудоспособности или смерти.
Ранее Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.