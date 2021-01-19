Мурашко рассказал о выплатах для борющихся с COVID-19 медиков

Короткая ссылка
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, сколько денег было выплачено медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мурашко рассказал о выплатах для борющихся с COVID-19 медиков
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

«Было выплачено в общей сложности 188 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Вместе с этим министр уточнил, что с 1 ноября в качестве мер соцподдержки производятся специальные социальные выплаты, выплачено более 53 млрд рублей. Также введены страховые гарантии медработникам в случае утраты трудоспособности или смерти.

Ранее Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить