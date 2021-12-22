Профессор Лисецкий рассказал о влиянии пандемии на психическое здоровье

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Профессор, заведующий кафедрой психологии развития Самарского университета Константин Лисецкий рассказал о влиянии пандемии на психическое здоровье.
Профессор Лисецкий рассказал о влиянии пандемии на психическое здоровье
  • © Зыков Кирилл
  • АГН «Москва»

«Поделюсь некоторыми показателями проявления постковидных симптомов, которые нам удалось собрать в процессе опросов на обычных психологических консультациях. В сфере настроения до 70% отмечают тревогу, раздражительность, депрессию. Слезливость, апатию — 35%», — заявил он в беседе с volga.news.

По его словам, в когнитивной сфере отмечается ослабление памяти, внимания, мышления (до 50%), забывание слов и проблемы с обработкой письменной речи (25%).

Как отметил Лисецкий, многие жалуются на головокружение (60%), головные боли, особенно после умственной нагрузки (40%).

«Попытки психологической коррекции познавательной сферы людей, обратившихся за помощью к психологам, показали обнадёживающие результаты», — сообщил он.

Эксперт добавил, что в Самарском университете идёт работа над программой индивидуальной и групповой психологической реабилитации пациентов с выраженными постковидными последствиями.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.

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