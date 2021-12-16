Психолог Зинченко заявил об ухудшении памяти и расстройстве настроения после коронавируса

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Чаще всего переболевшие коронавирусной инфекцией сталкиваются с ухудшением памяти и внимательности, а также страдают от расстройств настроения, заявил президент Российского психологического общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.
Психолог Зинченко заявил об ухудшении памяти и расстройстве настроения после коронавируса
  • Reuters

В комментарии РИА Новости он отметил, что чаще всего люди жалуются на память, но игнорируют внимательность.

«Поэтому та неопределённость и та ситуация послековидная, которая того или иного пациента дальше ведёт, она накладывает отпечаток именно на функции внимания, функции планирования», — сказал Зинченко.

Психолог также обратил внимание и на эмоциональный фон после перенесённого заболевания. По его словам, чаще всего переболевшие чувствуют повышенную тревожность и в целом расстройства настроения.

«Либо это идёт в сторону необычной реакции на обычные раздражители, либо, напротив, вызывает снижения настроения, какие-то возможные потенциальные депрессивные состояния», — заключил собеседник издания.

Кандидат медицинских наук кардиолог Асият Хачирова ранее рассказала о возможных последствиях COVID-19 для сердца.

По словам эксперта, нормальный пульс — от 60 до 90 ударов сердца в минуту. Если же сердце в течение долгого времени работает «на высоких оборотах», то оно и изнашивается быстрее.

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