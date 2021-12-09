Кардиолог Хачирова рассказала о возможных последствиях COVID-19 для сердца

Кандидат медицинских наук кардиолог Асият Хачирова рассказала о возможных последствиях COVID-19 для сердца.

«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм в ослабленном состоянии, а чтобы восполнить объём циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, нормальный пульс — от 60 до 90 ударов сердца в минуту. Если же сердце в течение долгого времени работает «на высоких оборотах», то оно и изнашивается быстрее, уточнила специалист.

В связи с этим после болезни нужно дождаться восстановления всех функций организма. Для этого необходимо соблюдать режим сна и отдыха, а также полноценно питаться.

«Ещё стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма», — заключила Хачирова.

Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о штамме коронавируса «омикрон».