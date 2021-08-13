Психолог Розенова рассказала о возможной связи ментального здоровья и COVID-19

Психолог, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии МГППУ доктор психологических наук Марина Розенова рассказала о возможной связи ментального здоровья и COVID-19.

В беседе с kp.ru специалист объяснила, что те люди, которые имеют проблемы, в том числе психологического характера, а также те, кто слабо справляется с психоэмоциональными нагрузками, стрессами и тревогой, сложнее переносят болезнь.

По словам Розеновой, в этом контексте важно заниматься развитием личности и мышления.

В частности, как следует из публикации, рекомендуется тренировать себя на большую терпимость, чтобы снизить уровень раздражительности и агрессивности, которые ослабляют силы человека.

Также желательно меньше осуждать и ругать себя, соблюдать ритм сна и отдыха, не забывать о физической нагрузке и правильно питаться.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.