Врачи предупредили о возможности возникновения сильной аллергии на фундук и арахис

Аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович и заведующая отделением иммунопатологии Института иммунологии Елена Латышева в беседе с RT рассказали об особенностях аллергической реакции на орехи.

«Орехи являются очень сильными аллергенами. В первую очередь к ним относится фундук, который может вызвать даже анафилаксию, а также арахис — это не орех, а бобовое растение, но именно он входит в «большую восьмёрку» аллергенов. Также аллергию могут вызвать грецкий и кедровый орехи», — объяснил Попович.

По его словам, к малоаллергенным относятся макадамия, бразильский орех и кешью.

Однако специалист напомнил, что любая еда может вызвать нежелательную реакцию, если употреблять её длительное время.

«Если вы аллергик, то нужно отслеживать следы аллергена в других продуктах. Необходимо внимательно читать этикетки кондитерских изделий, колбас, разных полуфабрикатов», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, заведующая отделением иммунопатологии Института иммунологии Елена Латышева уточнила, что аллергия на орехи может быть разной степени тяжести. Иногда симптомы ограничиваются неприятными ощущениями во рту, добавила эксперт.

«Как правило, они наблюдаются у пациентов, у которых есть аллергия на пыльцу деревьев, потому что орехи имеют похожую молекулярную структуру и дают перекрёстную реакцию», — рассказала Латышева.

Помимо этого она отметила, что существуют и тяжёлые реакции, которые потенциально могут привести к летальному исходу. При этом, по словам специалиста, даже маленькая доза или следы продукта опасны.

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