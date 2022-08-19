Диетолог Соломатина рассказала о снижении уровня холестерина благодаря употреблению яблок

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о пользе яблок, а также о последствиях их чрезмерного употребления для здоровья.

«Яблоки — всеми любимый, полезный и доступный продукт. В них содержится пектин — растворимая клетчатка, которая хорошо выводит соли тяжёлых металлов, радионуклиды, понижает уровень холестерина. В яблоках очень много калия, который необходим для нормальной работы сердечной мышцы, для передачи нервного импульса и выведения излишков жидкости из организма», — рассказала диетолог.

Врач отметила, что яблоки содержат ряд витаминов и антиоксидантов, железо, а также йод — в косточках.

«В основном витамины содержатся под кожурой. Если мы питаемся яблоками из своего сада — нестрашно, что там есть червячки, это говорит о том, что яблоко экологичное, в этом случае нужно есть с кожурой. Магазинные яблоки необходимо не только хорошо мыть, но и кожуру лучше убирать», — подчеркнула она.

По её словам, яблоки содержат достаточно много сахара. Тем, у кого есть сахарный диабет, необходимо относиться к яблокам и соку из них с осторожностью.

«Органические кислоты могут нанести определённый вред человеку, который страдает проблемами ЖКТ в стадии обострения, поэтому яблоки натощак, и особенно яблочный сок, пить таким людям не рекомендуется. Даже здоровому человеку не стоит пить осветлённые яблочные соки, особенно сладкие, поскольку в этом случае достаточно резко повышается уровень глюкозы в крови», — объяснила собеседник RT.

Соломатина также напомнила, что в зелёных яблоках содержится хлорогеновая кислота, которая способствует снижению веса и улучшению пищеварения.

Православный праздник Преображение Господне, который в народе называют Яблочным Спасом, отмечается в России ежегодно 19 августа.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, при каких заболеваниях стоит употреблять арбузы с осторожностью.