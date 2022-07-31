Диетолог Писарева рассказала, какие продукты нельзя употреблять на завтрак
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Специалист напомнила, что завтрак — первый приём пищи, который должен быть максимально полезным и «давать энергию и заряд на целый день».
«Для завтрака не рекомендуются хлопья, быстрые завтраки — они не насыщают организм надолго. Дрожжевые продукты, выпечка с сахаром, с дрожжами могут вызывать вздутие и несварение. Жирные сорта мяса долго перевариваются, и это очень большая нагрузка для организма с утра. Фрукты лучше есть после основного приёма пищи, в качестве перекуса», — объяснила Писарева.
Также диетолог не рекомендовала с утра пить цитрусовые соки. Кроме того, она отметила, что на голодный желудок не стоит пить кофе, потому что он «стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать выброс желчи».
«Правильным будет есть на завтрак легкобелковую пищу: яйца, творог, кисломолочную продукцию, каши», — заключила врач.
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