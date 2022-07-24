Диетолог Соломатина рассказала о вреде продающейся на пляже еды

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о вреде еды, которая продаётся на пляже.

«Мы даже представить не можем, в каких условиях всё это делается. Я допускаю, что есть чистоплотные разносчики, но санитарных книжек никто не спрашивает. Само качество еды: например, беляши, которые жарятся в чадящем масле, страшно канцерогенны... На пляже жарко, хорошо, если есть специальные сумки–холодильники, но если вообще без сумок — сколько это лежало?» — задалась вопросом специалист.

Она отметила, что при употреблении такой еды возможно возникновение в том числе диареи, рвоты, кроме того, есть риск заболеть коронавирусом, гепатитом.

Соломатина заявила, что допустимо купить еду в разрешённых стационарных торговых точках, где существует санитарный контроль.

По возможности диетолог порекомендовала уходить с пляжа, чтобы сделать перерыв на обед.