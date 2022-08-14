Врач Бережная посоветовала с осторожностью есть арбузы людям с диабетом

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, при каких заболеваниях стоит употреблять арбузы с осторожностью, а также дала рекомендации, сколько кусков можно съедать в день без вреда для здоровья.

«Можно употреблять до 500 граммов в день. 500 граммов — это два куска арбуза. Чаще всего мы употребляем гораздо больше, но если это разово, то абсолютно ничего страшного нет», — объяснила она.

При этом специалист порекомендовала с осторожностью относиться к употреблению арбузов тем, у кого диагностирован сахарный диабет, а также есть какие-либо проблемы с почками.

«Если арбузы хорошего качества и не изменены по структуре, без всяких добавок, они безопасны, их можно есть всем, в том числе детям с трёх лет», — заключила Бережная.

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