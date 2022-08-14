Врач Бережная посоветовала с осторожностью есть арбузы людям с диабетом
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«Можно употреблять до 500 граммов в день. 500 граммов — это два куска арбуза. Чаще всего мы употребляем гораздо больше, но если это разово, то абсолютно ничего страшного нет», — объяснила она.
При этом специалист порекомендовала с осторожностью относиться к употреблению арбузов тем, у кого диагностирован сахарный диабет, а также есть какие-либо проблемы с почками.
«Если арбузы хорошего качества и не изменены по структуре, без всяких добавок, они безопасны, их можно есть всем, в том числе детям с трёх лет», — заключила Бережная.
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